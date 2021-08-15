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Соседов назвал реальный гонорар Бузовой за белорусский «X-фактор»
Шоу-бизнес
Соседов назвал реальный гонорар Бузовой за белорусский «X-фактор»
instagram.com  /  @buzova86

Минск, 15 августа. Гонорары участников белорусской версии музыкального шоу талантов «Х-фактор» вовсе не крупные, в том числе и у Ольги Бузовой. Об этом рассказал критик Сергей Соседов.

Эксперт в беседе с NEWS.ru назвал фейком прежнюю информацию о вознаграждении певицы за съемки. По слухам, сумма составляла около 0,5 миллиона долларов (36,7 миллиона рублей).

Соседов подчеркнул, что в подобных шоу популярные люди чаще участвуют не для денег, а ради престижа. Он напомнил, что «Х-фактор» — популярное во всем мире шоу.

Также журналист отметил высокий уровень профессиональных качеств Бузовой. По его словам, певица очень общительный, дотошный и дисциплинированный человек.

Соседов и Бузова вместе участвуют в съемках белорусской версии «Х-фактора». Они выступают в роли членов жюри. Ранее Бузова поделилась первыми кадрами со съемок шоу на своей странице в Instagram. Она продемонстрировала поклонникам наряды, в которых она предстанет на экране.

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бузова соседов Х-Фактор
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