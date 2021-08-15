Польский журналист объяснил, как зима заставит Европу одобрить запуск «СП-2»

Варшава, 15 августа. Журналист газеты Gazeta Wyborcza Вацлав Радзивинович заявил, что Россия якобы пытается спровоцировать дефицит газа в Европе.

В своем материале Радзивинович предположил, что это делается ради скорейшего введения в эксплуатацию нового газопровода «Северного потока — 2». Журналист считает, что Россия способна поставить Европу перед выбором: быстрее согласиться с эксплуатацией трубопровода и не страдать от дефицита газа или платить втридорога и мерзнуть зимой.

Автор публикации подчеркивает, что Москва не боится конкуренции со стороны США, которые поставляют в Европу сжиженные природный газ. По его мнению, это объясняется тем, что Вашингтон якобы решил сделать ставку на азиатский рынок.

Ранее глава компании Uniper Клаус-Дитер Маубах из ФРГ заявил, что эксплуатация «Северного потока — 2» позволит уменьшить напряжение на европейском газовом рынке. Он напомнил, что после аномальных холодов прошлой зимой котировки газа выросли более чем в два раза. Это привело к тому, что запасы газа в хранилищах оказались значительно ниже, чем в предыдущие годы, подчеркнул Маубах.