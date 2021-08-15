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Yahoo News: новый российский танк T-90M оказался настоящим монстром
Армия
Yahoo News: новый российский танк T-90M оказался настоящим монстром
wikipedia.org  /  Mil.ru

Москва, 15 августа. Читатели японского портала Yahoo News Japan восхитились российским танком Т-90М «Прорыв» и назвали его «настоящим монстром».

В статье говорится о том, что боевая мощь машины «вызывает горячий интерес во всем мире». Пользователи активно обсудили российский Т-90М в комментариях. Главное преимущество танка — системы армейского интернета, который объединяет в единое информационное пространство все объекты, оснащенные подобными комплексами. На Западе не существует аналогов российской разработке.

«Да, это действительно монстр», — восхитился пользователь.

«Это вполне эффективная и опасная машина. Она стала итогом целой цепи модернизаций. Нам в Японии, морской островной державе, нечего и думать о таких танках», — добавили в комментариях.

В проекте Т-90М предусматривается применение ряда новых средств и компонентов, обеспечивающих повышение уровня защиты и сокращение негативных последствий поражения машины. Танк получил глубоко модернизированную башню, силовую установку.

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