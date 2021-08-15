Зарплаты архитекторов выросли до 70 тысяч рублей в России

Москва, 15 августа. Наибольший рост зарплат в предложениях о работе в сфере строительства выявили этим летом у российских архитекторов, проектировщиков и прорабов.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наибольший прирост наблюдается у проектировщиков и архитекторов (+11%, с 63 тысяч до 70 тысяч рублей). У прорабов медиана увеличилась на 7% (с 75 тысяч до 80 тысяч рублей), передает РИА Новости.

Зарплаты в сфере строительства выросли и в целом: в 32% случаях предложили заработную плату от 200 тысяч рублей, отметили в пресс-службе рекрутингового онлайн-ресурса HeadHunter. При этом вакансии программиста стали самыми высокооплачиваемыми в июле в России. Рейтинг составили аналитики сервиса Superjob.