Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 августа 09:40
09:37
Политика
Политолог Миронов перечислил территории, готовые выйти из состава Украины
09:37
Шоу-бизнес
Родившая от Авербуха звезда «Папиных дочек» показала первое фото ребенка
09:35
Общество
Канадские ученые объяснили, как не заразиться COVID-19 во время секса
09:27
Экономика
Юрист Соловьев назвал признаки финансовой пирамиды
09:25
Происшествия
Двое детей и трое взрослых погибли при пожаре в Курганской области
09:25
Происшествия
Девушка выпала с балкона 12-го этажа в Красноярске
09:25
Общество
Постель может являться источником возбудителей опасных заболеваний
09:24
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 15 августа, праздники, факты, люди
09:21
Армия
Тысячи образцов оружия и бронетехники покажут гостям форума «Армия-2021» на Кавказе
09:20
Общество
Россиянам рассказали, от какой работы возникают проблемы с сердцем
Все новости

Зарплаты архитекторов выросли до 70 тысяч рублей в России
Общество
Зарплаты архитекторов выросли до 70 тысяч рублей в России
pixabay.com

Москва, 15 августа. Наибольший рост зарплат в предложениях о работе в сфере строительства выявили этим летом у российских архитекторов, проектировщиков и прорабов.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наибольший прирост наблюдается у проектировщиков и архитекторов (+11%, с 63 тысяч до 70 тысяч рублей). У прорабов медиана увеличилась на 7% (с 75 тысяч до 80 тысяч рублей), передает РИА Новости.

Зарплаты в сфере строительства выросли и в целом: в 32% случаях предложили заработную плату от 200 тысяч рублей, отметили в пресс-службе рекрутингового онлайн-ресурса HeadHunter. При этом вакансии программиста стали самыми высокооплачиваемыми в июле в России. Рейтинг составили аналитики сервиса Superjob.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Зарплаты архитекторов выросли до 70 тысяч рублей в России
работа зарплата вакансия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru