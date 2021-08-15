Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 августа 09:40
09:37
Политика
Политолог Миронов перечислил территории, готовые выйти из состава Украины
09:37
Шоу-бизнес
Родившая от Авербуха звезда «Папиных дочек» показала первое фото ребенка
09:35
Общество
Канадские ученые объяснили, как не заразиться COVID-19 во время секса
09:27
Экономика
Юрист Соловьев назвал признаки финансовой пирамиды
09:25
Происшествия
Двое детей и трое взрослых погибли при пожаре в Курганской области
09:25
Происшествия
Девушка выпала с балкона 12-го этажа в Красноярске
09:25
Общество
Постель может являться источником возбудителей опасных заболеваний
09:24
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 15 августа, праздники, факты, люди
09:21
Армия
Тысячи образцов оружия и бронетехники покажут гостям форума «Армия-2021» на Кавказе
09:20
Общество
Россиянам рассказали, от какой работы возникают проблемы с сердцем
Все новости

Звезда «Властелина колец» хотел бы фильм или сериал по GTA
Шоу-бизнес
Звезда «Властелина колец» хотел бы фильм или сериал по GTA
flickr.com  /  Gage Skidmore/CC BY-SA 2.0

Лос-Анджелес, 15 августа. Голливудский актер Элайджа Вуд считает, что игра Grand Theft Auto прекрасно поддается экранизации. По ней можно было бы снять фильм или сериал.

Звезда трилогии «Влестелин колец» активно снимается в различных проектах, но он также является заядлым геймером. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Артист несколько раз принимал участие в озвучке видеоигр. Он появился в небольшой роли брата Кратоса в God of War III и стал голосом Шея в Broken Age. Вуд дал интервью, в ходе которого у него спросили, какая игра идеально подойдет для экранизации на большом экране.

«Вселенная GTA прекрасно подходит для экранизации или телешоу. Я думаю, что часть Vice City может быть потрясающей, хотя это уже отчасти вдохновлено Miami Vice. Но GTA V, я имею в виду типы персонажей, которые присутствуют в контексте этой игры, очень подходит либо для фильма, либо для телесериала. Это было бы потрясающе», — подчеркнул Элайджа.

Ранее стало известно, что стриминговый сервис Netflix назвал актеров, исполняющих главные роли в экранизации мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге», который выходил на телевидении в 2004-2008 годах.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Звезда «Властелина колец» хотел бы фильм или сериал по GTA
Элайджа Вуд кино gta
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru