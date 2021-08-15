Звезда «Властелина колец» хотел бы фильм или сериал по GTA

Лос-Анджелес, 15 августа. Голливудский актер Элайджа Вуд считает, что игра Grand Theft Auto прекрасно поддается экранизации. По ней можно было бы снять фильм или сериал.

Звезда трилогии «Влестелин колец» активно снимается в различных проектах, но он также является заядлым геймером. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Артист несколько раз принимал участие в озвучке видеоигр. Он появился в небольшой роли брата Кратоса в God of War III и стал голосом Шея в Broken Age. Вуд дал интервью, в ходе которого у него спросили, какая игра идеально подойдет для экранизации на большом экране.

«Вселенная GTA прекрасно подходит для экранизации или телешоу. Я думаю, что часть Vice City может быть потрясающей, хотя это уже отчасти вдохновлено Miami Vice. Но GTA V, я имею в виду типы персонажей, которые присутствуют в контексте этой игры, очень подходит либо для фильма, либо для телесериала. Это было бы потрясающе», — подчеркнул Элайджа.

Ранее стало известно, что стриминговый сервис Netflix назвал актеров, исполняющих главные роли в экранизации мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге», который выходил на телевидении в 2004-2008 годах.