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«Лицемер»: украинцы разгневаны речами Зеленского о ксенофобии

  /   Обновлено: 15 августа 2021 09:39
Украина
«Лицемер»: украинцы разгневаны речами Зеленского о ксенофобии
Федеральное агентство новостей

Киев, 15 августа. Президент Украины Владимир Зеленский через свой аккаунт в Twitter призвал правоохранительные органы пресекать всяческие проявления ксенофобии и расизма.

Таким образом украинский лидер отреагировал на нападение депутата Рады от фракции «Слуга народа» Жана Беленюка. Однако его сограждане с ним не согласились. Об этом сообщает издание Regnum.

«Про русскоязычных ничего не хочет сказать?..» — поинтересовался Бибек72.

Один из пользователей считает, что от полиции не будет никакой реакции. Президент приучил их ничего не делать в таких случаях.

«Лицемер»: украинцы разгневаны речами Зеленского о ксенофобии
pixabay.com  / 

«Это кто тут вспомнил о ксенофобии? Человек, который на днях возомнил себя новым фюрером и гнал жителей Донбасса с их родной земли?» — поинтересовалась Olena.

Елена Б. назвала заявление Зеленского лицемерным. Он делает все, чтобы угодить лжепатриотам и националистам.

«Каким же конченным лицемером он оказался. Хотя чего можно было ожидать от актера», — отреагировал Alen R.

Один из украинцев уверен, что глава Украины перестраховывается. В Twitter можно легко удалить свою запись, если пойдет негативная реакция от общественности.

Ранее политолог-американист Рафаэль Ордуханян заявил, что последние интервью президента Украины Владимира Зеленского показывают, что он привел себя к личностному распаду.

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украина зеленский ксенофобия
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