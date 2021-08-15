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Комплекс упражнений для перенесших COVID-19 разработали в Петербурге
Общество
Комплекс упражнений для перенесших COVID-19 разработали в Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 15 августа. Исполняющая обязанности завотделением физических методов лечения Мариинской больницы Екатерина Кожина рассказала о рекомендованных для восстановления после COVID-19 упражнениях.

Врач рекомендовала для восстановления после вирусной пневмонии и COVID-19 выполнять гимнастический комплекс, который начинается с дыхательной гимнастики. Упражнения комплекса выполняются из положения лежа и сидя, сообщает «Российская газета».

Гимнастический комплекс необходимо делать не торопясь, в спокойном темпе. Следует прислушиваться к собственным ощущениям, повторять упражнения несколько раз при желании, но не переусердствовать.

Кроме того, для восстановления организму важен полноценный сон, сбалансированное питание и нормализация эмоционального фона. Хорошим средством будет контрастный душ. Кроме того, необходимо проветривать помещение, больше бывать на свежем воздухе.

Полезны ходьба, подъем по лестнице и плавание, если позволяет погода. Возвращаться к привычным нагрузкам в спорте или на дачном участке следует постепенно, не стараясь сразу повторять свои рекорды.

Ранее российский кардиолог Заура Шугушева предупредила об опасности антибиотиков при COVID-19. Прием антибиотических препаратов может привести к более тяжелому течению болезни, предостерегла специалист.

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петербург здорвье коронавирус
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