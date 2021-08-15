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Disney снимет сиквел «Главного героя»
Шоу-бизнес
Disney снимет сиквел «Главного героя»
Кадр из фильма «Главный герой»

Лос-Анджелес, 15 августа. Голливудский актер Райан Рейнольдс официально подтвердил намерения студии Disney снять продолжение фильма «Главный герой», в котором он исполнил главную роль.

Кинолента о персонаже из видеоигр должна была выйти намного раньше, но из-за коронавирусной пандемии ее релиз неоднократно переносили. Однако фильм все же вышел в кинотеатрах. У него хорошие кассовые сборы и преимущественного положительные отзывы, что заставило кинокомпанию Disney задуматься над расширением франшизы. Об этом сообщает портал ScreenRant.

«И-и-и-и-и-и-и-и после 3-летней работы над «Главным героем» в Disney сегодня подтвердили, что официально хотят продолжение», — поделился радостью Рейнольдс.

Пока дата старта съемок и детали сюжета неизвестны. Ожидается, что Райан вновь вернется к главной роли. Кресло режиссера, как и в случае с оригинальной кинолентой, займет Шон Леви.

Ранее стало известно, что стриминг-сервис Netflix готовится к съемкам продолжения детектива «Энола Холмс». Студия объявила, что работа над сиквелом начнется уже в начале сентября.

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Все новости / Шоу-бизнес / Disney снимет сиквел «Главного героя»
кино disney Райан Рейнольдс главный герой
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