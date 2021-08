Disney снимет сиквел «Главного героя»

Лос-Анджелес, 15 августа. Голливудский актер Райан Рейнольдс официально подтвердил намерения студии Disney снять продолжение фильма «Главный герой», в котором он исполнил главную роль.

Кинолента о персонаже из видеоигр должна была выйти намного раньше, но из-за коронавирусной пандемии ее релиз неоднократно переносили. Однако фильм все же вышел в кинотеатрах. У него хорошие кассовые сборы и преимущественного положительные отзывы, что заставило кинокомпанию Disney задуматься над расширением франшизы. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Aaaannnnd after 3 years messaging #FreeGuy as an original IP movie, Disney confirmed today they officially want a sequel. Woo hoo!! #irony pic.twitter.com/85mMxW4owx