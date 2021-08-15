Бритни Спирс поразила фанатов откровенными танцами

Лос-Анджелес, 15 августа. Певица Бритни Спирс стала активно вести соцсети после того как ее отец добровольно отказался от опекунства. На своей странице в Instagram она выложила видео с откровенными танцами.

Поп-звезда спустя 13 лет контроля наконец получила финансовую независимость. Ее отец Джеймс Спирс решил сам отказаться от опекунства, несмотря на то, что выиграл дело в суде. Американская певица с момента освобождения активно занимается своими страницами в социальных сетях, что не может не радовать фанатов.

На своей странице в Instagram Бритни выложила новое видео. Оно представляет собой нарезку ее танцев. Подписчиков удивили не сами движения, а полупрозрачный наряд звезды. Однако большая часть комментариев под постом все же касается снятия опекунства.

«На ее месте я бы тоже танцевал. Свобода уже в поле зрения», — пишет Mitchell Gresley.

«Ты наконец-то получишь свободу», — подчеркнула foreverandever_nomore_.

«Мне нравится, что мы являемся ее терапией! Выступление заставляет ее чувствовать себя лучше. Вы можете это видеть! Она счастливее, потому что может общаться со своими поклонниками. Это так мило», — поделилась радостью Chelsea Green.

Ранее стало известно, что с освобождением от опекунства Бритни Спирс поздравили многие голливудские звезды. Среди них были светская львица Пэрис Хилтон и актер Райан Рейнольдс.