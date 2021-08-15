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Илон Маск рассказал о готовности корабля Starship к полету

  /   Обновлено: 15 августа 2021 08:33
Технологии
Илон Маск рассказал о готовности корабля Starship к полету
wikipedia.org  /  CC BY 2.0

Хоторн, 15 августа. Космический корабль Starship будет готов к полету в ближайшие недели. Об этом заявил основатель SpaceX Илон Маск.

По его словам, первый орбитальный комплекс Starship будет готов к полету в космос в ближайшие недели. Компания ожидает нормативные разрешения. Маск также уточнил, что речь идет о реальном времени.

Недавно специалисты компании SpaceX завершили сборку космического корабля Starship для полетов на Луну. Машина была собрана на частном космодроме в Техасе. Корабль будет задействован для посещения спутника Земли в 2024 году в рамках лунной программы.

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