Илон Маск рассказал о готовности корабля Starship к полету

Хоторн, 15 августа. Космический корабль Starship будет готов к полету в ближайшие недели. Об этом заявил основатель SpaceX Илон Маск.

По его словам, первый орбитальный комплекс Starship будет готов к полету в космос в ближайшие недели. Компания ожидает нормативные разрешения. Маск также уточнил, что речь идет о реальном времени.

Недавно специалисты компании SpaceX завершили сборку космического корабля Starship для полетов на Луну. Машина была собрана на частном космодроме в Техасе. Корабль будет задействован для посещения спутника Земли в 2024 году в рамках лунной программы.