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Американские зоологи выяснили, почему подсолнухи поворачиваются к солнцу

  /   Обновлено: 15 августа 2021 08:32
Общество
Американские зоологи выяснили, почему подсолнухи поворачиваются к солнцу
pixabay.com/PD

Москва, 15 августа. Зоологи из Калифорнийского университета в Дэвисе выяснили, что солнечный свет тепло привлекает больше пчел и помогает подсолнуху развиваться.

Когда цветок повернут к солнцу, пчелы видят специальные ультрафиолетовые оттенки на лепестках, которые незаметны для человека. Они являются важными маркерами для насекомых в поисках пищи.

Также обращенные к светилу растения дают больше крупных семян. Пыльцу подсолнухи выбрасывают утром. Когда исследователи искусственно «подогрели» растения, обращенные на западную сторону света, они добились такого же результата. Ученые из Австралии тоже не теряли время даром: они обнаружили новый вид табака, который ловит мелких насекомых при помощи волосинок.

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солнце насекомое подсолнух
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