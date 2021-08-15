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Участника антипрививочной акции в Лос-Анджелесе ранили ножом
Происшествия
Участника антипрививочной акции в Лос-Анджелесе ранили ножом
Nation-news  /  Кристина Акимочкина

Лос-Анджелес, 15 августа. Одного из участников акции протеста против вакцинации от коронавируса в Лос-Анджелесе ударили ножом. Инцидент произошел у городской мэрии.

Около 100 человек вышли на митинг против вакцинации от COVID-19. Сторонники прививки от коронавируса организовали контрпротест. Конфликт между оппонентами перерос в драку, после чего одного из участников ранили ножом. Сейчас он находится в больнице в критическом состоянии.

Недавно множество противников коронавирусных ограничений вышли на незаконные демонстрации в Берлине. Местные правоохранительные органы задержали около 500 агрессивных граждан. Согласно подсчетам полицейских, в протесте принимали участие более 5 тыс. человек.

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протест прививка коронавирус
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