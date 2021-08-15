Семья голодных медведей позировала для видео на трассе в Башкирии

Уфа, 15 августа. Семья медведей останавливает автомобили на трассе и выпрашивает у водителей еду в Караидельском районе Башкирии, сообщают местные СМИ.

Сделанное дальнобойщиками видео с медведями появилось в соцсетях. На кадрах видно, как медведица с двумя медвежатами стоят на дороги и просят у водителей еду.

Автор ролика поделился с животными хлебом, в благодарность они помахали лапой в след уезжающему человеку.

Видео умилило пользователей соцсетей. Но многие комментаторы предостерегли от кормления диких животных, так как это может быть опасно для них самих, сообщает ФГУП ВГТРК ГТРК «Башкортостан».

Ранее жители Омской области стали замечать массовое нашествие медведей в населенные пункты из-за лесных пожаров. Местные охотники уже произвели отстрел семи животных ради безопасности жителей.