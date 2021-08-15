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«Это однозначно зрада»: в Сети оценили марш солдат НАТО на День независимости Украины

  /   Обновлено: 15 августа 2021 09:37
Политика
«Это однозначно зрада»: в Сети оценили марш солдат НАТО на День независимости Украины
ПолитРоссия

Киев, 15 августа. В Киеве 24 августа пройдет парад, посвященный Дню независимости Украины, в котором поучаствуют вооруженные силы стран НАТО.

Помимо военнослужащих из Украины на мероприятии появятся представители Словакии, Польши и Чехии. Однако украинцы не оценили подобного решения властей. Об этом сообщает портал Regnum.

«А венгров не будет? А то сразу бы дружно и разместили войска на своих «отнятых» Сталиным территориях, чтоб два раза не ходить», — написала Татьяна.

Андрей О. иронично подчеркнул, что должны быть и другие страны, включая Венгрию и Австрию. Галина Щ. считает, что нужно было пригласить и французов с немцами.

«Это однозначно зрада»: в Сети оценили марш солдат НАТО на День независимости Украины
wikipedia.org  / Ukraine – NATO Commission chaired by the President

«На День независимости маршируют иностранные войска! Парадокс! Про какую независимость идет речь?» — задался вопросом Матвей Г.

Серега С. предлагает властям сразу написать на карте Украины «Продано». Он не понимает, почему иностранные солдаты должны ходить по главной улице столицы.

«А что, американцев, британцев и прибалтийцев не будет? Это однозначно зрада!» — пишет Виктория К.

Ранее стало известно, что украинские националисты забросали правоохранителей дымовыми шашками около Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

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