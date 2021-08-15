Психолог Вероника Степанова объяснила желание Собчак со всеми конфликтовать

Москва, 15 августа. После беседы с журналисткой Ксенией Собчак психолог Вероника Степанова объяснила, почему ее собеседница делает все, чтобы ее ненавидели.

Внутри телеведущей существует мощный конфликт: она делает все, чтобы ее любили, но при этом и чтобы испытывали к ней отторжение, пояснила Степанова в своем блоге на YouTube. Природа характера Собчак очень «мазохистичная, истероидная».

«Это такой ребеночек, который хочет показать, как много он трудился, а Собчак — трудоголик, и в то же время она пойдет и нагадит на стол», — пояснила она.

Ей хочется получать от всех любовь, но когда снискать одобрение, симпатию и принятие от человека не получается, Собчак начинает агрессировать и доказывать, что ей и не нужна это любовь. И это все сочетается с огромным количеством энергии и сил, которые она вкладывает в работу. При этом она уверена, что добилась успеха в жизни не благодаря фамилии своего знаменитого отца.