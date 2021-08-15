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Принц Чарльз был обижен на своего сына Гарри
Общество
Принц Чарльз был обижен на своего сына Гарри
Global Look Press  /  Cover Images

Лондон, 15 августа. Принц Чарльз был обеспокоен напряженными отношениями с герцогом Сассекским. Он был недоволен громкими заявлениями своего сына во время различных интервью.

Недавно принц Гарри заявил, что напишет мемуары, в которых ответит на ряд вопросов. Ожидается, что они будут выпущены в конце 2022 года. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Соучредитель и главный редактор True Royalty TV Ник Буллен заявил, что он не знает, что думает принц Уэльский о предстоящей книге. Он был опечален недавними заявлениями своего сына.

«Я знаю от близких ему людей, что за последние несколько месяцев он был очень обижен всеми этими разоблачениями. Я думаю, что это довольно красноречиво, что, когда летом Кларенс-Хаус опубликовал свой годовой отчет, он очень ясно дали понять, что финансирует Гарри и его жену Меган после их отъезда», — отметил Ник.

Он добавил, что королевские семьи обычно не жалуются, но в этот раз решили высказаться. Принц Гарри в интервью для телеведущей Опры Уинфри рассказал, что Букингемский дворец прекратил начислять ему выплаты. Однако отчеты показали, что герцоги Сассекские все же получали законные деньги от королевской деятельности.

Ранее принц Гарри высказался об обвинениях в изнасиловании в адрес брата. Принца Эндрю обвиняют в сексуальном насилии.

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