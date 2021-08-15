Смертельное землетрясение на Гаити. События дня

Землетрясение на Гаити унесло жизни более 300 человек Свыше 300 человек стали жертвами мощного землетрясения на Гаити магнитудой 7,2. Тысяча восемьсот пострадали. Об этом сообщили в Управлении гражданской обороны республики. Эпицентр природной стихии находился в 125 км к западу от столицы Порт-о-Пренс. Толчки ощущались даже на побережье Кубы. Бедствие унесло жизнь бывшего сенатора Гаити Габриэля Фортюне. Среди жертв есть дети. Множество зданий разрушены, спасатели продолжают искать под завалами людей. Премьер-министр Гаити Ариэль Анри объявил в стране режим чрезвычайного положения на месяц. Свои соболезнования в связи с трагедией уже выразил глава Белого дома.

20 человек погибли при взрыве танкера в Ливане Федеральное агентство новостей / Степан Яцко Более двадцати человек погибли в результате взрыва газового танкера в Ливане, еще 79 получили травмы различной степени тяжести. Информацию о ЧП сообщил телеканал «Аль Арабия». Инцидент произошел в городе Талил провинции Аккар на севере страны. На место прибыли 22 бригады скорой помощи. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Талибы захватили Джелалабад и Мазари-Шариф Global Look Press / Sardar/Xinhua Боевики запрещенного в России движения «Талибан» захватили Джелалабад. Он наряду с Кабулом оставался одним из двух крупных городов, подконтрольных властям Афганистана. Накануне талибы заявили о переходе под свой контроль Мазари-Шарифа. Правительственная армия сдала административный центр провинции Балх на северо-западе Афганистана фактически без боя, пустившись в бегство. На фоне патовой ситуации Вашингтон планирует развернуть на территории Афганистана порядка пяти тысяч военнослужащих для безопасной эвакуации дипломатов из Кабула. Об этом заявил американский президент Джо Байден.