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ВОЗ ответила на обвинения в сделке с КНР о расследовании по коронавирусу
Общество
ВОЗ ответила на обвинения в сделке с КНР о расследовании по коронавирусу
Федеральное агентство новостей

Женева, 15 августа. В ВОЗ ответили на сообщение газеты The Sunday Times о якобы заключенной с правительством Китая тайной сделке о расследовании происхождении коронавируса.

Руководство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опровергло информацию о заключении сделки о характере расследования происхождения коронавируса, которое проводит международная группа ученых. В организации назвали заявления «информационным вбросом».

Источники британской газеты утверждали, что ВОЗ и китайские власти достигли договоренностей, согласно которым эксперты будут изучать только версию о естественном возникновении коронавируса, не затрагивая теории о лабораторной утечке. В The Sunday Times назвали якобы заключенное соглашение очередным примером прокитайской направленности ВОЗ.

Ранее в Китае назвали возможным «нулевым пациентом» с COVID-19 спортсменку из США Маате Бенасси, которая участвовала в Военных играх в Ухане в октябре 2019 года. Сама американка опровергает обвинения.

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китай воз коронавирус
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