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«Было ясно еще в 2014»: в Сети обсудили причины невозвращения Донбасса в состав Украины
Общество
«Было ясно еще в 2014»: в Сети обсудили причины невозвращения Донбасса в состав Украины
Федеральное агентство новостей

Киев, 15 августа. Политолог Михаил Чаплыга заявил, что Донбасс не вернулся под контроль Киева из-за действующей власти в стране. Ее политика противоречит мнению жителей ЛДНР.

Эксперт представил ситуацию, в которой восточные регионы, как и раньше, являются частью Украины. Эти территории коснулась бы современная политика, при которой улицу Артема в Донецке могли бы переименовать в честь главаря ОУН1 (запрещенная в РФ организация) Степана Бандеры. Украинцы обсудили его речь в соцсетях. Об этом сообщает портал Regnum.

«К возвращению Донбасса власть могли бы подтолкнуть экономические причины, — более дешевый донбасский уголь. Но поскольку народ можно считать схавал высокие цены на коммуналку, горячую воду и отопление, лишь недовольно ворчит в тряпочку, то других причин возвращать Донбасс у них и нет», — считает Victor O.

Нина К. считает, что в этом виноват президент Украины Владимир Зеленский. Яркое подтверждение этого — новые законы, а также то, что правительство не исполняет договоренностей. Они за продолжение войны в стране, это убийцы своего же народа.

«Это было ясно еще в 2014 году — война и уход Крыма. Нужно было, чтобы 6 миллионов не голосовали», — пишет читатель под псевдонимом «Из Донецка с Любовью».

Татьяна М. не понимает, как в одном государстве могут жить люди с разным менталитетом. У них нет ничего общего, они совершенно разные.

«Главный противник возвращения сам Донбасс, а не ваша конченая власть, которая ведет себя с ним, как бешеная собака на сене, — и самой не нужен, и отдать жалко», — написал «Добрый Шубин».

Ранее Федеральное агентство новостей представило обзор событий на Донбассе, в котором рассказало, что солдаты ВСУ отказываются выполнять приказы, Киев готовит провокации и фейки.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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украина донбасс соцсети Михаил Чаплыга
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