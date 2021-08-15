Американец выиграл в лотерею дважды за две недели

Вашингтон, 15 августа. Житель штата Южная Каролина (США) дважды выиграл в лотерею с разницей в 11 дней, сообщает телеканал CNN.

Сначала 16 июля мужчина выиграл 40 тысяч долларов. Уже 27 июля американцу повезло снова. На этот раз он выиграл сразу 3 миллиона долларов. При этом мужчине в обоих случаях не хватило до джекпота всего одного числа.

В оргкомитете лотереи Mega Millions заявили, что шансы выиграть 40 тысяч долларов у них составляют 1 к 931 001, возможность получить 3 миллиона долларов — 1 к 13 миллионам. Американец признался, что до сих пор не верит, что дважды выиграл за две недели.

Ранее житель Казани выиграл 50 миллионов рублей в лотерею. В компании «Столото» отметили, что суперприз лотереи за последний месяц разыгран уже в третий раз.