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«Останутся с пустой трубой»: в Сети обсудили создание консорциума на базе украинской ГТС
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«Останутся с пустой трубой»: в Сети обсудили создание консорциума на базе украинской ГТС
Общество
«Останутся с пустой трубой»: в Сети обсудили создание консорциума на базе украинской ГТС
Федеральное агентство новостей

Киев, 15 августа. Украинский аналитик Валентин Землянский заявил, что после переговоров Москвы и Берлина в Киеве могут начать обсуждать создание консорциума на базе ГТС.

Эксперт считает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель может привести Украине конкретные условия, в которых будут оговорены все детали возможной сделки. Украинцы обсудили эту ситуацию. Об этом пишет портал Regnum.

«Весь мир! С нами! Но после России! Сначала договариваются с Путиным! Потом приезжают со стеклянными бусами на Украину!» — отреагировал Андрей Г.

Александр Б. не понимает такой политики. Украине нужен газ из РФ, но обсуждать транзит она планирует с США и ЕС.

«Останетесь вы одни со своей пустой трубой, зато сколько металлолома! Надоели вы всем — и России, и Германии за 30 лет», — отреагировала Наталья Б.

Один из читателей не понимает, что вообще можно обсуждать. В 2021 году Россия не станет участвовать в создании консорциума, в котором также будет замешана Украина.

«Забудьте, не будет никакого консорциума. Скорее уже СП-3. Ваша труба нужна до 2024 года. А далее все зависит от состояния европейской экономики. Хватит фантазировать», — пишет Vladimir S.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей из Киева заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров в России привезет президенту Украины Владимиру Зеленскому окончательный ультиматум Запада.

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