Политолог Ищенко назвал виновного в русофобии в странах СНГ

Москва, 15 августа. В распространении русофобии в странах СНГ виноваты местные власти, которые этому не сопротивляются. Об этом сообщил политолог Ростислав Ищенко.

В интервью для YouTube-канала «Украина.ру» президент Центра системного анализа и прогнозирования отметил, что участившиеся случаи русофобии в соседних от РФ странах — это не бытовое проявление проблемы. Здесь определенно замешаны местные власти.

«Если националисты совершают рейды по магазинам, и им в этом не препятствуют государственные власти, то они тоже несут ответственность за действия этих самых националистов», — подчеркнул эксперт.

Он предложил взглянуть на эту ситуацию с иного ракурса. Если бы националисты из РФ ходили бы по магазинам и терроризировали бы кавказцев и представителей Средней Азии, то реакция от правительства была бы мгновенной. Виновные были бы наказаны.

«Соответственно, если власти смотрят на это сквозь пальцы, то, таким образом, они демонстрируют либо свою поддержку, либо свою слабость по отношению к этим националистам», — резюмировал Ищенко.

Ранее политолог-американист Рафаэль Ордуханян заявил, что проблема русофобии на Украине появилась с момента ее независимости и созревала долгие годы, поскольку Россия не отвечала на это.