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Бледанс поддержала право зрелых женщин на любовь к мужчинам помоложе
Общество
Бледанс поддержала право зрелых женщин на любовь к мужчинам помоложе
Из личного архива Эвелины Бледанс

Москва, 15 августа. Звезда комедийной программы «Маски-шоу» Эвелина Бледанс встала на защиту 42-летней актрисы Юлии Беретты, которую раскритиковали за роман с 24-летним диджеем Кириллом Палиновым.

Бледанс отметила, что современные женщины остаются энергичными, молодыми, сексуальными и желанными долгое время. В качестве подтверждения своих слов она предложила обратить внимание на певицу Аллу Пугачеву. Бледанс напомнила, что супруг Примадонны, юморист Максим Галкин намного моложе избранницы, но пара имеет замечательный дом и воспитывает двух «прекрасных умненьких деток».

Артистка сообщила изданию «Собеседник», что Беретта красивая женщина, которая хорошо зарабатывает. Негативные комментарии о разнице в возрасте Бледанс назвала делом рук закомплексованных людей, которые не могут найти свою любовь и поэтому «кудахчат».

Ранее Бледанс заявила, что ее карьера могла сложиться иначе, согласись она в молодости на интимную связь с известным режиссером. Однако звезда считает, что если бы согласилась на интим, то «погубила свою душу».

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шоу-бизнес бледанс беретта
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