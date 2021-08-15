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Светосигнальные балки машин ДПС могут оснастить видеокамерами

  /   Обновлено: 15 августа 2021 07:41
Общество
Светосигнальные балки машин ДПС могут оснастить видеокамерами
пресс-служба администрации Краснодара

Москва, 15 августа. Патрульные автомобили ДПС могут в будущем получить светосигнальные балки со встроенными камерами фотофиксации и видеонаблюдения.

Возможность оснащения автомобилей Госавтоинспекции «умными балками» в настоящее время рассматривают в МВД России. На это ТАСС указали в пресс-службе ведомства.

Исследование на эту тему сейчас проводит Научный центр безопасности дорожного движения МВД. По его результатам будет принято соответствующее решение.

«В ходе этого исследования изучается возможность оснащения патрульного автомобиля Госавтоинспекции светосигнальной балкой с функциями видеонаблюдения и фотовидеофиксации», — сказано в сообщении пресс-службы.

С помощью «умных балок», как считают в ГИБДД, можно было бы находить в транспортном потоке проблемных водителей. Они также понадобятся для быстрого выявления числящихся в угоне автомобилей.

В некоторых регионах России несколько месяцев назад было установлено новое высокочувствительное оборудование для фотофиксации нарушений правил дорожного движения. Система пока работает в тестовом режиме.

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ГИБДД дпс видеонаблюдение фотофиксация балки
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