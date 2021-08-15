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Дачникам рассказали способ собирать урожай огурцов до заморозков

  /   Обновлено: 15 августа 2021 07:41
Общество
Дачникам рассказали способ собирать урожай огурцов до заморозков
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 15 августа. При грамотном уходе плодоношение огурцов может продлиться до сентября или даже до октября.

Первое правило — вовремя удалять пожелтевшие листья и спелые плоды, которые будут забирать энергию растения, передает «БелНовости». Можно также сократить число корневых подкормок. Но стоит помнить, что в этот период внекорневые подкормки будут более эффективны.

Рекомендуется «омолаживать» куст. При этом нижнюю часть огуречной плети обычно укладывают на землю и присыпают влажной почвой. Новые корешки при этом нужно укрепить.

Если почва под растениями не замульчирована, то обязательно надо укрыть землю торфом, опилками или перегноем на несколько сантиметров. Это не единственные дела садоводов в августе: недавно россиянам напомнили, что непременно нужно делать на грядках в последний месяц лета.

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