Европа вновь выбрала «Союз» для запуска спутников Galileo

Москва, 15 августа. Два новых навигационных спутника Galileo выведет на орбиту российская ракета-носитель «Союз» из-за задержек с европейской ракетой Ariane 6, заявили в ракетно-космической отрасли.

Контракт на запуск четырех аппаратов глобальной европейской навигационной системы Galileo парой ракет Ariane 6 был подписан в сентябре 2017 года. Использование ракет «Союз» в соглашении предусмотрено в качестве запасного варианта. В результате оба старта из-за задержки первого пуска Ariane 6 перенесены на «Союзы».

Пуск будет произведен с космодрома Куру во Французской Гвиане. Кроме того, по два аппарата Galileo будут запущены «Союзом» в ноябре текущего и в апреле следующего года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

В 2011-2016 годах российские ракеты «Союз» вывели на орбиту 14 спутников Galileo. Еще 12 спутников этой системы было запущено тремя ракетами Ariane 5 в 2016-2018 годах.

Ранее пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с британскими спутниками OneWeb перенесли с 5 августа на 20–21 числа этого же месяца из-за неполадок. Работникам на заводе в США придется поменять бракованные комплектующие на некоторых аппаратах.