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Европа вновь выбрала «Союз» для запуска спутников Galileo
Технологии
Европа вновь выбрала «Союз» для запуска спутников Galileo
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 августа. Два новых навигационных спутника Galileo выведет на орбиту российская ракета-носитель «Союз» из-за задержек с европейской ракетой Ariane 6, заявили в ракетно-космической отрасли.

Контракт на запуск четырех аппаратов глобальной европейской навигационной системы Galileo парой ракет Ariane 6 был подписан в сентябре 2017 года. Использование ракет «Союз» в соглашении предусмотрено в качестве запасного варианта. В результате оба старта из-за задержки первого пуска Ariane 6 перенесены на «Союзы».

Пуск будет произведен с космодрома Куру во Французской Гвиане. Кроме того, по два аппарата Galileo будут запущены «Союзом» в ноябре текущего и в апреле следующего года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

В 2011-2016 годах российские ракеты «Союз» вывели на орбиту 14 спутников Galileo. Еще 12 спутников этой системы было запущено тремя ракетами Ariane 5 в 2016-2018 годах.

Ранее пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с британскими спутниками OneWeb перенесли с 5 августа на 20–21 числа этого же месяца из-за неполадок. Работникам на заводе в США придется поменять бракованные комплектующие на некоторых аппаратах.

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