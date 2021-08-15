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Спасатели подняли тело четвертого погибшего при падении Ми-8 на Камчатке
Происшествия
Спасатели подняли тело четвертого погибшего при падении Ми-8 на Камчатке
kamgov.ru  /  Официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края

Петропавловск-Камчатский, 15 августа. Спасатели достали из воды тело еще одного погибшего в результате падения вертолета Ми-8 в озеро на Камчатке.

Соответствующей информацией с представителями СМИ поделились в региональном МЧС. Недавно стало известно, что в субботу были подняты три тела, в числе которых был и пилот вертолета.

Ми-8 с туристами на борту рухнул в Курильское озеро на юге Камчатке 12 августа. В вертолете находились 16 человек. Восьмерым удалось выжить, двое из них сейчас находятся в реанимации, четверо не пострадали.

В ведомстве также сообщили, что поисково-спасательные работы были приостановлены. Такое решение было принято из-за погодных условий. Спасатели возобновят поиски, если позволит погода.

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вертолет ми-8 крушение смерть
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