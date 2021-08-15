Опыт кандидатов в первую очередь оценивают менее 15% работодателей

Москва, 15 августа. Более половины (58%) работодателей в первую очередь в резюме обращают внимание на личные данные кандидата, например, на его пол, возраст и семейное положение.

В первую очередь смотрят на образование 29% респондентов, 13% — на предыдущие места работы и должности, свидетельствуют данные опроса центра «АльфаСтрахование.Медицина». Отказывают в приеме на работу из-за ложной информации в резюме 27% опрошенных, из-за отзывов с предыдущего места работы — 14% работодателей. Еще 13% респондентов назвали причиной отказа профиль в соцсетях, 10% — слишком частую смену работы.

Сложнее других сменить место работы сотрудникам с маленькими детьми, заявили 38% респондентов. Также «неблагонадежными» работодатели считают идущих на понижение опытных работников (23%), недавно вступивших в брак кандидатов (21%) и молодых сотрудников без опыта (18%).

Опрос провел центр «АльфаСтрахование.Медицина». Всего было опрошено почти 1,5 тысячи HR-специалистов из всех регионов страны, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Российские разработчики создали платформу, которая позволяет найти идеальную работу. Алгоритм принимает решение на основе анализа информации рынка труда и характеристик соискателя.