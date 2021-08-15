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Политолог Ищенко обсудил возможное осеннее свержение Зеленского
Политика
Политолог Ищенко обсудил возможное осеннее свержение Зеленского
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 августа. Осенью на Украине может произойти серьезный политический кризис, но неизвестно, будет ли это свержение президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил политолог Ростислав Ищенко.

Многие украинские СМИ и эксперты говорят о том, что в ближайшие месяцы главу государства могут убрать с должности. Президент Центра системного анализа и прогнозирования в интервью для YouTube-канала «Украина.ру» также обсудил вероятность подобных событий.

«По поводу «Осенью будут свергать Зеленского» пишут начиная с прошлой осени. Причем пишут представители всех политических сил. Об этом говорят на Украине серьезные и никакие эксперты, серьезные издания об этом пишут, и абсолютно желтые об этом пишут. Я так понимаю, что на эту осень они действительно рассматривают возможность серьезного кризиса. Правда, это не значит, что Зеленского свергнут, но, в принципе, серьезный политический кризис у них возможен», — отметил Ищенко.

Он добавил, что этому способствует ряд причин. Граждан не устраивает повышение тарифов. Также Зеленский не смог обеспечить себе поддержку Запада, что мешает представлять интерес украинских элит. Кроме того, он слишком амбициозный, а потому создает себе врагов внутри страны. Поэтому большая часть олигархов не против его скорейшего ухода.

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Евросоюз может снять санкции с России из-за невыполнения Украиной Минских соглашений.

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Все новости / Политика / Политолог Ищенко обсудил возможное осеннее свержение Зеленского
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