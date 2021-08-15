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Десятки афганских военных пересекли границу и попросили помощи у Узбекистана
Армия
Десятки афганских военных пересекли границу и попросили помощи у Узбекистана
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Ташкент, 15 августа. Группа из 84 афганских военных из Афганистана пересекла границу с Узбекистаном и попросила помощи, сообщает узбекистанский МИД.

По данным ведомства, группа военнослужащих Вооруженных сил Афганистана пересекла границу Узбекистана в субботу, 14 августа, и была задержана. Нарушители границы не оказывали сопротивления и обратились к узбекистанской стороне с просьбой о помощи.

В том числе афганские военные попросили оказать медицинскую помощь троим раненным. В Ташкенте уточнили, что военным оказали медпомощь, им предоставили питание и организовали размещение.

МИД Узбекистана также отмечает, что скопление военнослужащих правительственных афганских войск отмечено на принадлежащей Афганистану части моста «Термез-Хайротон». Принимаются меры по оказанию им гуманитарной помощи, уточнили в министерстве. В настоящее время с Кабулом ведутся переговоры по возвращению на родину афганских граждан и урегулированию ситуации вокруг моста «Термез-Хайратон».

Ранее жители Мазари-Шарифа в провинции Балх на севере Афганистана сообщили о взятии города боевиками «Талибана»1 (террористическое движение запрещено в РФ). Под контролем талибов оказались все административные объекты и правительственные учреждения, включая офис губернатора.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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