Рогозин: Роскосмос не обвиняет астронавта из США в повреждении «Союза»

Москва, 15 августа. Роскосмос не обвиняет астронавта NASA Серену Ауньон-Чэнселлор в сверлении отверстия в корабле «Союз МС-09» в 2018 году, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Корпорация никогда никого не обвиняла, поскольку не хочет портить сотрудничество с другими странами, рассказал Рогозин в Twitter. Такие слова прозвучали в ответ на заявление одного из подписчиков, заявившего, что на имя астронавта поступили соответствующие обвинения.

«Никто никогда ее не обвинял… Роскосмос никого не обвиняет», — подчеркнул Рогозин.

Недавно помощник главы NASA по пилотируемым полетам Кэти Лидерс заявила, что предположения о психических и ментальных проблемах американских астронавтов не соответствуют действительности, поэтому гипотезы, что именно это толкнуло Серену на сверление дырки, не имеют под собой оснований. При этом Рогозин подчеркнул, что дырку просверлили не на Земле.