Число лесных возгораний за день уменьшилось в Якутии

Якутск, 15 августа. Число лесных пожаров в Якутии за прошедший день уменьшилось на четыре возгорания.

Соответствующей информацией поделился пресс-центр ФБУ «Авиалесоохрана». В сообщении сказано, что в 00:00 по московскому времени 15 августа в России было 174 пожара в лесу, а их общая площадь составила 1 524 311 га. Пожарные активно борются с этими возгораниями.

В Якутии из них действовало 104 возгорания, а общая площадь достигала 1 362 905 га. Однако 14 августа в республике было зафиксировано 108 пожаров.

При этом МЧС недавно направил дополнительный вертолет Ми-26 в Якутию. Воздушное судно должно бороться с лесными пожарами в Намском районе.