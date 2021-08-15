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Число лесных возгораний за день уменьшилось в Якутии
Происшествия
Число лесных возгораний за день уменьшилось в Якутии
Пресс-служба Правительства Вологодской области

Якутск, 15 августа. Число лесных пожаров в Якутии за прошедший день уменьшилось на четыре возгорания.

Соответствующей информацией поделился пресс-центр ФБУ «Авиалесоохрана». В сообщении сказано, что в 00:00 по московскому времени 15 августа в России было 174 пожара в лесу, а их общая площадь составила 1 524 311 га. Пожарные активно борются с этими возгораниями.

В Якутии из них действовало 104 возгорания, а общая площадь достигала 1 362 905 га. Однако 14 августа в республике было зафиксировано 108 пожаров.

При этом МЧС недавно направил дополнительный вертолет Ми-26 в Якутию. Воздушное судно должно бороться с лесными пожарами в Намском районе.

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