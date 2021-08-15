Первый с 1994 года случай заболевания лихорадкой Эбола выявили в Кот-Д’Ивуаре

Ямусукро, 15 августа. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о первом за последние 25 лет случае заболевания лихорадкой Эбола в Кот-Д’Ивуаре.

По данным ВОЗ, первый с 1994 года случай инфицирования вирусом Эбола подтвердил минздрав Кот-Д'Ивуара. Наличие заболевания в образцах госпитализированного по прибытии из Гвинеи пациента в городе Абиджан подтвердил Институт Пастера.

ВОЗ собирается оперативно развернуть в стране многопрофильную группу экспертов. Они помогут «усилить профилактику инфекций и контролировать медицинские учреждения, диагностику, отслеживание контактов, лечение и связи с обществом».

В июне продолжавшаяся почти четыре месяца вспышка лихорадки Эбола завершилась в Гвинее. В начале мая после трех месяцев завершилась вспышка заболевания в Демократической Республике Конго. В настоящее время вспышек лихорадки Эбола в Африке нет, сообщает ТАСС.

Ранее гвинейские врачи подтвердили первый случай заражения вирусом Марбург, который принадлежит к тому же семейству, что и геморрагическая лихорадка Эбола. Заболевание распространяется летучими мышами и передается через телесные жидкости.