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Первый с 1994 года случай заболевания лихорадкой Эбола выявили в Кот-Д’Ивуаре
Общество
Первый с 1994 года случай заболевания лихорадкой Эбола выявили в Кот-Д’Ивуаре
pixabay.com

Ямусукро, 15 августа. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о первом за последние 25 лет случае заболевания лихорадкой Эбола в Кот-Д’Ивуаре.

По данным ВОЗ, первый с 1994 года случай инфицирования вирусом Эбола подтвердил минздрав Кот-Д'Ивуара. Наличие заболевания в образцах госпитализированного по прибытии из Гвинеи пациента в городе Абиджан подтвердил Институт Пастера.

ВОЗ собирается оперативно развернуть в стране многопрофильную группу экспертов. Они помогут «усилить профилактику инфекций и контролировать медицинские учреждения, диагностику, отслеживание контактов, лечение и связи с обществом».

В июне продолжавшаяся почти четыре месяца вспышка лихорадки Эбола завершилась в Гвинее. В начале мая после трех месяцев завершилась вспышка заболевания в Демократической Республике Конго. В настоящее время вспышек лихорадки Эбола в Африке нет, сообщает ТАСС.

Ранее гвинейские врачи подтвердили первый случай заражения вирусом Марбург, который принадлежит к тому же семейству, что и геморрагическая лихорадка Эбола. Заболевание распространяется летучими мышами и передается через телесные жидкости.

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африка эбола кот-д’ивуар
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