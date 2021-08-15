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Гидрометцентр прогнозирует сентябрь в России в пределах климатических норм
Общество
Гидрометцентр прогнозирует сентябрь в России в пределах климатических норм
pixabay.com

Москва, 15 августа. Температура воздуха в сентябре почти во всех регионах России будет соответствовать климатической норме. Об этом сообщила завлабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Специалист рассказала «Российской газете», что прохладный сентябрь ожидается только в северных регионах Сибири. В частности, речь о севере Красноярского края, востоке ЯНАО, юге Таймыра и Эвенкии.

Заморозки по ночам не являются чем-то удивительным для Чукотки и Магаданской области. Температура в этих местах будет достигать минус 10 градусов.

«Бархатный сезон» продлится долго на курортах. Средняя температура днем там составит 23-28 градусов тепла. Осадков в сентябре будет мало, сообщили синоптики.

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