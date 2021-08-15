Поиски жертв крушения вертолета Ми-8 возобновились на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 15 августа. Спасатели возобновили поисковые работы погибших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке в районе Курильского озера.

Информацию об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по Камчатскому краю. Спасатели и сотрудники Кроноцкого заповедника 14 августа проводили патрулирование озера на лодках. За сутки им удалось обследовать 4,5 тыс. кв. м. дна водоема.

Недавно спасатели МЧС России и военнослужащие Минобороны нашли тела троих человек, которые погибли в авиакатастрофе на Камчатке. На борту вертолета было 16 человек, в том числе один ребенок, выжили только восемь.