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Поиски жертв крушения вертолета Ми-8 возобновились на Камчатке
Происшествия
Поиски жертв крушения вертолета Ми-8 возобновились на Камчатке
Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Коми

Петропавловск-Камчатский, 15 августа. Спасатели возобновили поисковые работы погибших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке в районе Курильского озера.

Информацию об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по Камчатскому краю. Спасатели и сотрудники Кроноцкого заповедника 14 августа проводили патрулирование озера на лодках. За сутки им удалось обследовать 4,5 тыс. кв. м. дна водоема.

Недавно спасатели МЧС России и военнослужащие Минобороны нашли тела троих человек, которые погибли в авиакатастрофе на Камчатке. На борту вертолета было 16 человек, в том числе один ребенок, выжили только восемь.

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вертолет ми-8 камчатка
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