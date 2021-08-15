Талибы взяли под контроль крупный город Джелалабад на востоке Афганистана

Кабул, 15 августа. Движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в России) взяло под контроль афганистанский город Джелалабад — административный центр провинции Нангархар.

Находящийся в захваченном городе афганистанский чиновник сообщил Reuters, что в Джелалабаде столкновений не происходит. Губернатор сдался талибам. По словам чиновника, сдача города нужна для того, чтобы спасти мирных жителей.

После объявления США о завершении вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение «Талибан» начало наступление на силы правительства страны. По последним данным, радикалы контролируют до 90% территории, включая приграничные районы. Ранее сообщалось, что разведка США ожидает изоляции Кабула талибами в ближайшие трое суток.

1 Организация запрещена на территории РФ.