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Талибы взяли под контроль крупный город Джелалабад на востоке Афганистана
Политика
Талибы взяли под контроль крупный город Джелалабад на востоке Афганистана
Global Look Press  /  Sardar/Xinhua

Кабул, 15 августа. Движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в России) взяло под контроль афганистанский город Джелалабад — административный центр провинции Нангархар.

Находящийся в захваченном городе афганистанский чиновник сообщил Reuters, что в Джелалабаде столкновений не происходит. Губернатор сдался талибам. По словам чиновника, сдача города нужна для того, чтобы спасти мирных жителей.

После объявления США о завершении вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение «Талибан» начало наступление на силы правительства страны. По последним данным, радикалы контролируют до 90% территории, включая приграничные районы. Ранее сообщалось, что разведка США ожидает изоляции Кабула талибами в ближайшие трое суток.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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