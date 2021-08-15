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Астрологи перечислили самые преданные в любви знаки зодиака
Общество
Астрологи перечислили самые преданные в любви знаки зодиака
pixabay.com

Москва, 15 августа. Любовь на всю жизнь уготовила судьба трем знакам зодиака. Среди счастливчиков оказались Тельцы, Весы и Стрельцы.

С представителями знака Тельцы никогда не бывает скучно, они любят преподносить в отношения что-то новое. Тельцы отличаются нежностью и заботливостью к своему партнеру.

Весы очень верные и преданные, им нравится создавать уют, следить за домашним очагом и поддерживать порядок. Из-за этого к ним хочется возвращаться снова и снова.

Стрельцы способны на поступки, они любят удивлять свою вторую половинку. Их главные черты характера — сила духа, независимость и уверенность в себе. Крепкие отношения со Стрельцами создаются благодаря равенству партнеров.

Недавно астрологи перечислили знаки зодиака, которым даже не стоит пытаться построить друг с другом отношения, семья у них не получится.

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