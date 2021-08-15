Заплутавшие в лесу жительницы Карелии дошли за сутки до Ленобласти

Санкт-Петербург, 15 августа. Две жительницы Карелии отправились 12 августа в лес около поселка Самбатукса Олонецкого района и заблудились.

Спасатели начали поисковые работы, в результате которых стало известно, что заплутавшие в лесу жительницы Карелии дошли за сутки до Ленинградской области. Спасатели обнаружили заплутавших женщин в районе Лодейного поля и вывели их из леса. После чего двух женщин передали родственникам.

Двое жителей Приморья недавно заплутали в лесу около поселка Врангель. Мужчины не смогли самостоятельно отыскать дорогу обратно. В результате к ним на помощь пришли спасатели.