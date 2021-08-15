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Заплутавшие в лесу жительницы Карелии дошли за сутки до Ленобласти

  /   Обновлено: 15 августа 2021 07:04
Происшествия
Заплутавшие в лесу жительницы Карелии дошли за сутки до Ленобласти
vk.com  /  Комитет по природным ресурсам

Санкт-Петербург, 15 августа. Две жительницы Карелии отправились 12 августа в лес около поселка Самбатукса Олонецкого района и заблудились.

Спасатели начали поисковые работы, в результате которых стало известно, что заплутавшие в лесу жительницы Карелии дошли за сутки до Ленинградской области. Спасатели обнаружили заплутавших женщин в районе Лодейного поля и вывели их из леса. После чего двух женщин передали родственникам.

Двое жителей Приморья недавно заплутали в лесу около поселка Врангель. Мужчины не смогли самостоятельно отыскать дорогу обратно. В результате к ним на помощь пришли спасатели.

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