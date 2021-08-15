Женщина за рулем Chevrolet устроила ДТП с тремя пострадавшими в Коми

Сыктывкар, 15 августа. Женщина на Chevrolet спровоцировала аварию, в результате которой пострадали три человека, в том числе и ребенок. ДТП произошло 13 августа в Сысольском районе.

Правоохранители сообщили, что 43-летняя автолюбительница выезжала с заправки на дорогу, но она не уступила дорогу автомобилю Volkswagen, за рулем которого находился 38-летний водитель. В результате этого между машинами произошло столкновение, передает «Комиинформ».

Авария закончилась травмами трех человек. Медики диагностировали у водителя Chevrolet закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Также в ДТП пострадали пассажирка Volkswagen, получившая сотрясение мозга и ушиб голени, и 12-летний ребенок, у которого зафиксирован ушиб тазобедренного сустава.

Массовая авария недавно произошла в Рязани. В результате ДТП пострадали восемь человек. Медики оказали всем нуждающимся необходимую помощь.