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Смертельное ДТП произошло в ночь на воскресенье около аэропорта Внуково
Происшествия
Смертельное ДТП произошло в ночь на воскресенье около аэропорта Внуково
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 15 августа. Смертельное ДТП с участием двух авто произошло в ночь на 15 августа на Киевском шоссе, легковушка протаранила минивэн около аэропорта Внуково.

В результате столкновения погиб человек, еще один участник аварии получил травмы, сообщает РЕН ТВ. После ДТП было частично ограничено движение. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Ранее ДТП с участием автобуса и грузовика случилось в Александровском районе Владимирской области. В инциденте пострадали 22 человека, 16 пострадавших были доставлены в местные медицинские учреждения. В результате ЧП никто не погиб.

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