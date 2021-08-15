Российские ученые разработали способ очистки орбит от мусора

Москва, 15 августа. НПО машиностроения (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») разработало способ удаления космического мусора с орбиты при помощи модульного комплекса.

Из распространенных Федеральным институтом промышленной собственности материалов следует, что разработку можно применять для инспекции и контроля аппаратов на орбите, а также для их сведения с орбиты и решения требующих контактного взаимодействия с космическим аппаратом других задач.

Разработчики предлагают выводить на орбиту космический аппарат, который включает базовый блок и модули автономного маневрирования, которые смогут сближаться с космическим аппаратом, вступать с ним в физический контакт и сводить с орбиты, сообщает ТАСС.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил создать на Российской орбитальной служебной станции (РОСС) специальный модуль для посещения ее туристами. Однако госкорпорация не будет заниматься суборбитальными полетами для туристов, а предоставит эту возможность частным компаниям, отметил он.