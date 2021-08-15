Астрологи перечислили не склонные к любви знаки зодиака

Москва, 15 августа. Представители трех знаков зодиака вряд ли смогут подарить счастье тем, кто их любит. К таковым, по мнению астрологов, относятся Козероги, Близнецы и Тельцы.

Козероги редко признаются в любви. В отношениях с противоположным полом они предпочитают сдержанность и холодный расчет.

У Близнецов с признаниями в любви никаких проблем нет. Но только признаваться в пылких чувствах они готовы многим. Если попадется вариант получше, то о продолжении отношений можно будет забыть, сообщает издание «Унiан».

Тельцы очень эгоистичны. Им больше нравиться быть любимыми, чем любить самим. Поэтому среди представителей этого знака зодиака встречается много одиночек.

Астролог Павел Глоба ранее рассказал, каким знакам зодиака в сентябре 2021 года может улыбнуться удача. Речь идет, по его мнению, об Овнах и Скорпионах.