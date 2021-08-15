Взрыв газового танкера в Ливане унес жизни не менее 20 человек

Москва, 15 августа. Мощный взрыв прогремел на северо-западе Ливана и унес жизни по меньшей мере 20 человек.

Спасатели насчитали более семи раненых, сообщили в сообщении ливанского Красного Креста. Их уже доставили в медучреждения.

На месте работают 22 команды организации. Известно, что трагедия произошла на северо-западе Ливана, в Аккаре. Накануне телеканал Al Arabiya сообщал примерно о сотне пострадавших в результате взрыва, обстоятельства инцидента еще уточняются. Эпицентр взрыва находился в отсеке, которое предназначалось на топлива.