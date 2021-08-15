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Рогозин: дырку в «Союзе» не могли просверлить на Земле
Общество
Рогозин: дырку в «Союзе» не могли просверлить на Земле
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Москва, 15 августа. Российские специалисты провели тщательное расследование и выяснили, что дырку в корабле «Союз МС-09» не могли просверлить на Земле, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Отверстие в «Союзе» было обнаружено в 2018 году. Один из подписчиков страницы Рогозина в социальной сети Twitter предположил, что его мог случайно просверлить один из работников в процессе подготовки корабля к полету. Глава Роскосмоса отверг эту версию.

«В результате нашего тщательного расследования мы уже исключили вашу версию повреждения нашего корабля на Земле», — подчеркнул Рогозин.

В NASA ранее заявили о непричастности американского астронавта к появлению отверстия в «Союзе МС-09». Об этом рассказала помощник главы агентства по пилотируемым полетам Кэти Лидерс.

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