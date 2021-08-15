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Политолог Ищенко предрек Украине скорый развал

  /   Обновлено: 15 августа 2021 06:07
Политика
Политолог Ищенко предрек Украине скорый развал
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 августа. После окончания действия контракта с «Газпромом» в 2024 году Украина останется без денег, что обернется для нее серьезными последствиями. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

В интервью для издания «Украина.ру» эксперт отметил, что после того как Россия сосредоточится на «Северном потоке — 2», а Киев лишится транзита газа, его ждут серьезные финансовые и энергетические трудности.

Многим гражданам придется уезжать из страны, чтобы обеспечить себя стабильным доходом. Однако это могут сделать далеко не все, а потому последнее население останется на родине, что грозит государству социальным взрывом.

«Дальше понятно. Это будет означать развал страны. Это будет означать ее передел между соседями. Дальше она самостоятельно не будет существовать», — отметил Ищенко.

По его мнению, такие события — это имиджевый удар по Западу. Он только в 2014 году взял Украину под управление, как в 2024 году она уже развалится. С точки зрения 10 лет — это мгновение. США придется в ближайшее время решать, что делать с официальным Киевом. Ответы должны быть получены в течение полугода.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей из Киева заявил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель везет президенту Украины Владимиру Зеленскому окончательный ультиматум Запада.

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