Диетолог Белоусова посоветовала пожилым людям перейти на вегетарианство

Москва, 15 августа. Людям преклонного возраста следует включать в рацион больше растительной пищи, считает диетолог Анна Белоусова.

В пожилом возрасте повышается риск атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, от чего спасает растительная клетчатка. Идеальный ужин для пожилого человека — рыба на пару и тушеные овощи, заявила эксперт в интервью «Звезде».

Пожилым людям следует обратить взор к вегетарианской диете, поскольку при таком варианте происходит питание, которое не напрягает работу ЖКТ, не переполняет желудок. Можно питаться маленькими порциями, но разнообразно и в течение дня.

Специалисты недавно рассказали, по какой причине следует с настороженностью относиться к покупкам, сделанным под влиянием голода. Например, суточная норма красного мяса содержится в маленьком кусочке, передает «Парламентская газета».