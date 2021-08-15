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Спасатели приостановили поиск погибших на месте крушения Ми-8 на Камчатке
Происшествия
Спасатели приостановили поиск погибших на месте крушения Ми-8 на Камчатке
kamgov.ru  /  Официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края

Петропавловск-Камчатский, 15 августа. Спасатели приостановили поиски погибших на месте падения вертолета Ми-8 около Курильского озера из-за ухудшения погодных условий.

Соответствующей информацией поделился пресс-центр регионального управления МЧС. Спасатели продолжат поиски погибших при подходящей погоде. Недавно с помощью глубоководной техники удалось найти корпус Ми-8, находившийся примерно в 500 метрах от берега и на глубине 110 метров. За прошедший день также спасатели достали тела четверых погибших.

Вертолет Ми-8 12 августа рухнул в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника. На борту воздушного судна находились 16 человек, из которых 13 туристов и 3 члена экипажа. Правоохранители по факту происшествия возбудили уголовное дело.

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вертолет ми-8 крушение
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