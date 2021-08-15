Титул «Миссис Россия 2021» завоевала Анна Филиппова из Кузбасса

Москва, 15 августа. Анна Филиппова из Кузбасса победила в конкурсе «Миссис Россия — 2021», финальное шоу которого проходит в столичном концертном зале «Мир».

Всего в конкурсе участвовали 23 мамы со всей страны. Все конкурсантки в своих регионах уже получили официальные титулы. Особенностью конкурса стало представление участницами национальных костюмов разных стран мира.

По данным ТАСС, у жительницы Новокузнецка Анны Филипповой трое детей. Самой молодой участнице, Кире Волковой из Ростова-на-Дону 28 лет. У девушки один ребенок. Самой возрастной участницей стала 68-летняя мать двоих детей Светлана Митюшкина из Дзержинска.

В июне в Москве прошел конкурс красоты «Мисс УИС 2021». За право быть самой обаятельной и привлекательной состязались 12 девушек-сотрудниц Федеральной службы исполнения наказаний из разных регионов страны.