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Израиль отозвал из Польши главу диппредставительства из-за закона о реституции
Политика
Израиль отозвал из Польши главу диппредставительства из-за закона о реституции
pixabay.com

Иерусалим, 15 августа. Глава МИД Израиля Яир Лапид поручил поверенному в делах страны в Польше вернуться в еврейское государство «для бессрочных консультаций».

Лапид уточнил, что глава дипмиссии отозван в связи с подписанием в Польше «антисемитского и аморального» закона, который ограничивает права уцелевших в холокосте евреев на реституцию отнятого имущества, сообщает ТАСС.

Министр также отметил, что новый посол Израиля не отправится в Варшаву, как полагалось ранее. Кроме того, МИД Израиля рекомендовал польскому послу продолжить отпуск в своей стране, а не возвращаться в дипмиссию.

Подписание поправок также осудил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. В ближайшее время будут проведены консультации с США о реакции на утверждение закона.

Польский парламент в августе утвердил поправки в законодательство, по которым административное решение невозможно будет оспорить после 30 лет с момента его вынесения. В субботу поправки подписал президент Польши.

Ранее Израиль договорился с Марокко об установлении полноценных дипломатических отношений. Рабат разорвал отношения с Иерусалимом более 20 лет назад, когда вспыхнуло второе палестинское восстание.

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польша израиль реституция
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