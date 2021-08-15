Диетолог Тарновская перечислила особо вредные для печени продукты

Москва, 15 августа. Ожирение печени может произойти не только из-за употребления жареных и жирных продуктов. Об этом рассказала терапевт и диетолог Татьяна Тарновская.

По ее словам, в медицинской практике часто встречаются пациенты, которые соблюдают безжировую диету, однако все равно зарабатывают диагноз «ожирение печени». Такой рацион может привести к уменьшению количества жирных кислот. Из-за этого печень начинает самостоятельно синтезировать жиры из подручных материалов.

«Откладывая их про запас в своих клетках — гепатоцитах. И начинается ожирение печени», — пояснила врач.

Тарновская посоветовала употреблять в пищу продукты, которые содержат нормальное количество жиров без трансжиров и пальмового масла. Кроме этого, для сохранения здоровья необходимо не злоупотреблять алкоголем, сладостями и фруктами. Фруктоза также является опасной для печени, при проникновении в орган она превращается во вредные жиры или мочевую кислоту, сказала диетолог в интервью «Доктору Питеру».

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